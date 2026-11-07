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Programación de Mega para este domingo 8 de noviembre: ¿Cuándo se emitirá Atrapados 133?

  • Por Mega

Este domingo 8 de noviembre, Mega ofrecerá una variada programación que incluirá información sobre el acontecer nacional, espacios culturales y una noche marcada por la investigación policial.

Durante la tarde, Viajando Ando, Bajo el Mismo Techo y Acceso a lo Nuestro nos invitarán a recorrer y descubrir distintos rincones de Chile y el mundo, con interesantes historias y contenidos para toda la familia.

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Más tarde, la investigación policial se tomará la pantalla con un nuevo capítulo de Atrapados 133. El programa conducido por Luis Ugalde abordará diversos casos y situaciones policiales, mostrando el trabajo detrás de distintos procedimientos.

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¿Cómo será la programación de Mega este domingo 8 de noviembre?

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