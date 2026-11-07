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Programación de Mega para este domingo 8 de noviembre: ¿Cuándo se emitirá Atrapados 133?
Este domingo 8 de noviembre, Mega ofrecerá una variada programación que incluirá información sobre el acontecer nacional, espacios culturales y una noche marcada por la investigación policial.
Durante la tarde, Viajando Ando, Bajo el Mismo Techo y Acceso a lo Nuestro nos invitarán a recorrer y descubrir distintos rincones de Chile y el mundo, con interesantes historias y contenidos para toda la familia.
Más tarde, la investigación policial se tomará la pantalla con un nuevo capítulo de Atrapados 133. El programa conducido por Luis Ugalde abordará diversos casos y situaciones policiales, mostrando el trabajo detrás de distintos procedimientos.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 8 de noviembre?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Copec Rally Mobil: 09:00 horas.
- Meganoticias Siempre Juntos: 09:30 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Viajando Ando: 16:00 horas.
- Bajo el mismo techo: 17:00 horas.
- Acceso a lo nuestro: 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Atrapados 133: 23:00 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (Lo mejor): 00:30 horas.
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