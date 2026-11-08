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Programación de Mega para este lunes 9 de noviembre: Revisa el horario de La Baronesa
Este lunes 9 de noviembre, Mega tendrá una jornada marcada por los conflictos, las revelaciones y los giros inesperados en sus teleseries y reality.
En La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) volverá al hotel tras recibir la terrible noticia del fiscal: la desaparición de su madre terminó y se comenzará a investigar su asesinato... nunca más la verá.
La tensión continuará durante el horario prime con nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión. Por su parte, Volverías con tu Ex? 2 llegará con otra entrega, donde las relaciones entre sus participantes seguirán poniendo a prueba sus límites.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este lunes 9 de noviembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:05 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:10 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:10 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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