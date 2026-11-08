Programación de Mega para este lunes 9 de noviembre: Revisa el horario de La Baronesa

08 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 9 de noviembre, Mega tendrá una jornada marcada por los conflictos, las revelaciones y los giros inesperados en sus teleseries y reality.

En La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) volverá al hotel tras recibir la terrible noticia del fiscal: la desaparición de su madre terminó y se comenzará a investigar su asesinato... nunca más la verá.

La tensión continuará durante el horario prime con nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión. Por su parte, Volverías con tu Ex? 2 llegará con otra entrega, donde las relaciones entre sus participantes seguirán poniendo a prueba sus límites.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 9 de noviembre?

Todo sobre Programación