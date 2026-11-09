Programación de Mega para este martes 10 de noviembre: ¿Cuándo se emitirá Prohibida Obsesión?

09 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Este martes 10 de noviembre, las teleseries y el reality de Mega traerán nuevos episodios cargados de tensión, conflictos y revelaciones que cambiarán el rumbo de sus historias.

En La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) estará en shock tras enterarse que Antonio (Carlos Díaz) no es su padre biológico.

La noche continuará con nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, que seguirán sorprendiendo con sus conflictos y giros argumentales. En tanto, Volverías con tu Ex? 2 presentará una nueva entrega, en la que las relaciones entre sus participantes volverán a enfrentar momentos decisivos.

¿Cómo será la programación de Mega este martes 10 de noviembre?

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