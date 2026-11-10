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Programación de Mega para este miércoles 11 de noviembre: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2
Este miércoles 11 de noviembre, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de sus principales producciones de ficción y reality.
En La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) escuchará abrir la puerta del departamento y sabrá que León (César Caillet) regresó. Furioso, querrá confrontarlo, pero tendrá que reprimir su furia porque estará acompañado de Paula (Francisca Armstrong).
Y en el horario prime, podrás disfrutar de nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, cerrando la noche con otra entrega del reality Volverías con tu Ex? 2.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 11 de noviembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:05 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:10 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:10 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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