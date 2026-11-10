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Programación de Mega para este miércoles 11 de noviembre: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2

  • Por Mega

Este miércoles 11 de noviembre, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de sus principales producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) escuchará abrir la puerta del departamento y sabrá que León (César Caillet) regresó. Furioso, querrá confrontarlo, pero tendrá que reprimir su furia porque estará acompañado de Paula (Francisca Armstrong). 

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Y en el horario prime, podrás disfrutar de nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, cerrando la noche con otra entrega del reality Volverías con tu Ex? 2.

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¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 11 de noviembre?

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