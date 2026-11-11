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Programación de Mega para este jueves 12 de noviembre: Revisa el horario de Prohibida Obsesión
Los conflictos y las sorpresas marcarán la programación de Mega este jueves 12 de noviembre, con nuevos episodios de sus principales teleseries y reality.
En La Baronesa, León (César Caillet) tendrá que responder ante Antonio (Carlos Díaz) por lo que sucedió hace 25 años con Clara (Lorena Bosch). Él era el encargado de vigilar a los "suplentes" y también estuvo tras el procedimiento de los tres embarazos.
La programación continuará en horario prime con nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión. Para cerrar la jornada, Volverías con tu Ex? 2 llegará con otra entrega, en la que sus participantes seguirán protagonizando momentos de tensión y nuevos conflictos.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 12 de noviembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:05 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:10 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:10 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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