Programación de Mega para este jueves 12 de noviembre: Revisa el horario de Prohibida Obsesión

11 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Los conflictos y las sorpresas marcarán la programación de Mega este jueves 12 de noviembre, con nuevos episodios de sus principales teleseries y reality.

En La Baronesa, León (César Caillet) tendrá que responder ante Antonio (Carlos Díaz) por lo que sucedió hace 25 años con Clara (Lorena Bosch). Él era el encargado de vigilar a los "suplentes" y también estuvo tras el procedimiento de los tres embarazos.

La programación continuará en horario prime con nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión. Para cerrar la jornada, Volverías con tu Ex? 2 llegará con otra entrega, en la que sus participantes seguirán protagonizando momentos de tensión y nuevos conflictos.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 12 de noviembre?

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