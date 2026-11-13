Programación de Mega para este sábado 14 de noviembre: Conoce el horario de Coliseo

13 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Este sábado 14 de noviembre, Mega ofrecerá una programación que combinará historias viajes a los mejores destinos del mundo, consejos sobre el cuidado animal y una noche repleta de humor.

Mi humano y yo, el espacio de Sebastián Jiménez dedicado al mundo de las mascotas emitirá un nuevo capítulo. Por su parte, Dani Urrizola nos asombrará con los lugares más exóticos del mundo con la cámara de Viajando Ando.

Para cerrar el día, Coliseo llegará en horario prime con una nueva etapa de su competencia humorística. Bajo la conducción de Cote Quintanilla, distintos exponentes de la comedia buscarán conquistar al público y avanzar en su camino hacia el escenario del Festival de Viña del Mar.

¿Cómo será la programación de Mega este sábado 14 de noviembre?

Todo sobre Programación