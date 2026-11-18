mega
Programación de Mega para este jueves 19 de noviembre: ¿Cuál será el horario de La Baronesa?
La programación de Mega de este jueves 19 de noviembre tendrá como protagonistas nuevas revelaciones, enfrentamientos y conflictos que seguirán marcando las historias de sus teleseries y reality.
En La Baronesa, Francesca le dará una cachetada a Nicolás (Andrew Bargsted) tras impertinentes comentarios.
Más tarde, la noche continuará con nuevos episodios de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, que seguirán desarrollando sus respectivas historias. Finalmente, Volverías con tu Ex? 2 llegará con otra entrega, en la que sus participantes volverán a enfrentarse a situaciones que pondrán a prueba sus relaciones y convivencia.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 19 de noviembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:10 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:10 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
Leer más de