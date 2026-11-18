18 nov. 2026 - 21:30 hrs.

La programación de Mega de este jueves 19 de noviembre tendrá como protagonistas nuevas revelaciones, enfrentamientos y conflictos que seguirán marcando las historias de sus teleseries y reality.

En La Baronesa, Francesca le dará una cachetada a Nicolás (Andrew Bargsted) tras impertinentes comentarios.

Más tarde, la noche continuará con nuevos episodios de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, que seguirán desarrollando sus respectivas historias. Finalmente, Volverías con tu Ex? 2 llegará con otra entrega, en la que sus participantes volverán a enfrentarse a situaciones que pondrán a prueba sus relaciones y convivencia.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 19 de noviembre?

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