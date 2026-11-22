22 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 23 de noviembre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevos conflictos y momentos de tensión, con capítulos que traerán importantes novedades en sus teleseries y reality.

En La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) insistirá en saber quién dona su médula ósea para el trasplante, pero el doctor Labra (Cristián Carvajal) no podrá revelar la identidad.

Más tarde, la ficción continuará con nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión. Para cerrar la jornada, Volverías con tu Ex? 2 llegará con otra entrega, donde las relaciones, los desencuentros y las tensiones entre sus participantes seguirán marcando la convivencia.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 23 de noviembre?

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