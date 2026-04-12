Atrapados 133 - Capítulo 37: Una fiscalización en un lugar conocido terminó con varias sorpresas
En el nuevo capítulo de Atrapados 133, un equipo policial investigó una encerrona realizada en Algarrobo, la cual terminó con una persecución realmente impactante.
Por otro lado, un caos se toma una población, pues un grupo de vecinos y familiares quisieron linchar a un hombre acusado de haber agredido a su pareja.
Además, motoristas de la Municipalidad de Santiago presenciaron un asalto y persiguen al delincuente, el cual tenía una personalidad bastante particular.
Una histórica casona
También, Carabineros llegó a una casa donde se vende droga y detuvieron a dos hombres y una mujer. Al ingresar, se dieron cuenta de que ese mismo procedimiento ya lo habían realizado hace un tiempo.
Finalmente, una fiscalización vehicular descubrió a un hombre circulando con los vidrios polarizados. Cuando el equipo le comentó que si no le sacaba ese oscurecido le iban a quitar el auto, él se negó, aunque terminó sacando las "protecciones".
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