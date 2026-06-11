11 jun. 2026 - 18:30 hrs.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro dedicó este capítulo al drama que viven los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con los recientes embargos de cuentas bancarias y convenios de pago que solicitan un pie, para algunos impagable.

El activador social Jairo Valdés tomó la palabra para referirse a esta problemática que aqueja a miles de chilenos por estudiar.

1 "A veces no se puede": Otakin cuenta cuánto tuvo que pagar del CAE y cuánto creció su deuda por los intereses 2 "No era el momento, no era la forma": Jairo Valdés por embargo de cuentas bancarias a deudores del CAE 3 Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 7: Ampliaciones irregulares 4 "Es la única herramienta de movilidad social": El sentido llamado de Carmen Gloria Arroyo por deudas del CAE 5 "Era el CAE o no estudiar": Francisca revela drama ante imposibilidad de pagar el Crédito con Aval del Estado Lo más visto de Carmen Gloria, Fuerte & Claro

"Creo que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo siento que uno no debería cargar con una deuda toda la vida por querer salir adelante. Nos dijeron que la educación de donde yo vengo era la única forma que nosotros podíamos salir adelante", señaló.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"La educación se les transformó en una tremenda pesadilla"

Y se refirió a la juventud en la que muchos firman los contratos del crédito y la ilusión que conlleva ser profesional.

Se trata de "muchos jóvenes de 17, 18 años, cabros, recién saliendo del colegio, con el único sueño, con la única finalidad de ser las primeras generaciones profesionales de sus familias, sentados en un escritorio firmando un un compromiso".

"A muchos de ellos, el sueño de tener la educación se les transformó en una tremenda pesadilla. Yo no estoy diciendo que el que el CAE no se deba pagar, pero no era el momento y no era, sobre todo, la forma de poder hacerlo", cerró.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro