"No era el momento, no era la forma": Jairo Valdés por embargo de cuentas bancarias a deudores del CAE
Carmen Gloria: Fuerte y Claro dedicó este capítulo al drama que viven los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con los recientes embargos de cuentas bancarias y convenios de pago que solicitan un pie, para algunos impagable.
El activador social Jairo Valdés tomó la palabra para referirse a esta problemática que aqueja a miles de chilenos por estudiar.
Nos dijeron que la educación de donde yo vengo era la única forma que nosotros podíamos salir adelante", señaló.
"La educación se les transformó en una tremenda pesadilla"
Y se refirió a la juventud en la que muchos firman los contratos del crédito y la ilusión que conlleva ser profesional.
sentados en un escritorio firmando un un compromiso".
"A muchos de ellos, el sueño de tener la educación se les transformó en una tremenda pesadilla. Yo no estoy diciendo que el que el CAE no se deba pagar, pero no era el momento y
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