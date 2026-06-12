Carmen Gloria Arroyo advierte sobre las consecuencias legales de abandonar a un familiar enfermo

12 jun. 2026 - 17:15 hrs.

Carmen Gloria Arroyo lanzó una dura reflexión tras la denuncia de Martiza en Fuerte y Claro. ¿Hasta qué punto uno se puede sacrificar por cuidar a un familiar? ¿Es justo llevar esta carga en solitario?

"Si tuviéramos una vida familiar cercana, basada en el cariño, en las vivencias compartidas y hay una historia de amor, casi todos diríamos sí", señaló la abogada, pero puntualizó que esto "no tiene por qué transformarse en una tortura y en un desapego del resto de la familia".

En este sentido, apuntó a un deber moral, pero si este llega a fallar, se puede hacer uso de la ley para obligar el cuidado.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Cuando un hijo no paga la pensión de alimento a un padre que la necesita o un cónyuge no paga la pensión de alimento a su otra cónyuge, las penas son exactamente las mismas que mantiene vigente la Ley Papito Corazón y el Registro Nacional de Deudoras de Pensión de Alimentos", explicó.

El mensaje de Carmen Gloria fue contundente: el abandono de un familiar enfermo no es solo una falla ética, sino un acto que la ley puede y debe sancionar.

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