"Mi hermana iba a dormir en el hospital": Maritza denuncia que sus sobrinas abandonaron a su madre enferma
Maritza acudió a Carmen Gloria: Fuerte y Claro para visibilizar una situación que considera injusta: ella ha asumido en solitario el cuidado de su hermana enferma, pese a que esta última tiene hijas y marido que deberían tomar esa responsabilidad.
Fue durante el funeral de su madre cuando Maritza notó el grave estado en que se encontraba su hermana, a quien le habían diagnosticado un trastorno de personalidad. Por entonces vivía con una de sus hijas, aunque según su relato, el cuidado que recibía era negligente.
"La hija menor le cerraba la puerta a las 8 de la noche y le decía que ella no podía entrar porque ya era muy tarde para entrar a la casa. Mi hermana deambulaba e iba a dormir al hospital; eso fue corroborado por varios vecinos", reveló.
La crisis familiar de Maritza
Fue entonces que decidió asumir su cuidado y la llevó a vivir consigo. Se ha hecho cargo de sus tratamientos médicos y exámenes, pero el comportamiento problemático de su hermana (producto de su enfermedad), ha mermado la convivencia al interior de su familia.
"Mi marido está cansado, Carmen Gloria, hasta el extremo que el otro día me dijo, y me dio mucha pena, 'Mari, estoy cansado de mantenerte a ti y a tu familia'. Mi matrimonio está en crisis".
Por esta razón, Maritza le pidió a Carmen Gloria Arroyo ayudarla a encontrar una manera de que sus sobrinas respondan y tomen responsabilidad.
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