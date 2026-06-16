"Me da mucha pena que usen mi enfermedad": Habla madre de hombre que engañó a expareja con $1 millón

16 jun. 2026 - 16:25 hrs.

María Loreto López denunció en Carmen Gloria: Fuerte y Claro que una expareja le pidió prestado $1 millón para costear el tratamiento médico de su madre, sin embargo, ella nunca recibió el dinero de regreso.

El programa fue a la casa de este hombre, pero hace cuatro años no viviría en el lugar. En su lugar, su madre decidió hablar para disculparse con la víctima: "Es vergonzoso, a mí me da mucha mucha vergüenza. Como te dije antes, si yo tuviera plata, lo pagaría, pero ¿de a dónde?".

"Nosotros nunca nos llevamos tan bien. Yo me enfermé por segunda vez en 2022 y él desapareció; como que le dio pánico mi enfermedad y no lo volví a ver", señaló al estudio.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Efectivamente, necesitaba un tratamiento médico, pero el dinero que pidió prestado su hijo nunca lo recibió. Es más, ella pudo tratarse porque el plan AUGE cubría los costos por ser de la tercera edad y estar en un bajo decil económico.

"Me da mucha pena que usen mi enfermedad, que no es una broma, para hacer este tipo de sinvergüenzura", lamentó al aire.

Por esta razón es que aseguró que se contactaría con su hijo para que este se haga cargo de la deuda: "Como sea, yo me voy a comunicar con Nicolás. (...) Lo ideal sería que él se comprometiera".

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