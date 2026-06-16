Carmen Gloria Arroyo entrega consejo para evitar préstamos impagos: "Formalice esa situación"
En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro conocimos dos casos de préstamos que no fueron devueltos. Sin embargo, más doloroso que el dinero en sí mismo, las víctimas lamentaron haber sido engañadas por personas de confianza.
Carmen Gloria Arroyo terminó el programa con una reflexión: "Si usted está dispuesta a prestarle dinero a alguien, formalice esa situación".
Las garantías se logran "a través de un pagaré de una escritura pública o algún documento formal firmado ante el notario donde se acredite la firma de ambas partes". Esto es "una protección que le va a permitir el día de mañana exigir ese pago por la vía judicial, ya sea penal o civil".Ir a la siguiente nota
Legalizar la entrega de dinero se hace necesaria ante un cambio cultural. En palabras de la abogada, "antes en Chile, la palabra empeñada valía muchísimo. Hoy en día hay que protegerse, porque, como dice el dicho, corazones vemos intenciones, no sabemos".
"Y, por supuesto, consulte siempre con un especialista y inicie las acciones a tiempo, porque la prescripción puede incluso extinguir y anular hacer esos documentos que usted tenía", cerró.
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