Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 9: Iván Arenas y 5 batallas de humor marcaron la jornada

18 oct. 2026 - 00:30 hrs.

Una noche cargada de humor, anécdotas y grandes enfrentamientos se vivió en un nuevo capítulo de Coliseo, el programa conducido por María José Quintanilla. La jornada estuvo marcada por cinco batallas entre comediantes que buscan avanzar en la competencia y acercarse al escenario del Festival de Viña del Mar.

Uno de los grandes protagonistas fue Iván Arenas, conocido como el “Rey del Chiste Largo”, quien abrió el programa con una divertida rutina en la que habló de los infartos que ha sufrido.

La competencia comenzó con Los Chacoteros del Humor frente a Felipe Espinoza, seguidos por Jimmy Águila y Diego Torres, quienes protagonizaron un duelo muy parejo. Más tarde, La Rose y "No Nos Vemos" se enfrentaron con rutinas basadas en sus experiencias personales, mientras que Harina Tostada y Sr. Kampos, además de JPez y Alfremagic, combinaron ciencia, humor y magia en sus duelos de la jornada.

Entre las decisiones del jurado, Los Chacoteros del Humor consiguieron avanzar tras su enfrentamiento con Felipe Espinoza, mientras que La Rose también logró su clasificación luego de competir con "No Nos Vemos". Por su parte, JPez se impuso en su duelo frente a Alfremagic, asegurando un lugar en las semifinales.

Así, Coliseo continúa elevando la competencia con estilos diversos, desde el humor callejero y las historias cotidianas hasta las propuestas más personales y experimentales de cara a semifinales.