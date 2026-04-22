¿Logrará dominar el Karaoke Recargado?: Beto Espinoza canta el éxito "Juana María" de Los Vásquez en Dale Play

22 abr. 2026 - 19:27 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Beto Espinoza fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más decisivas de la competencia.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite sumar $5.000 por cada acierto al pozo del soñador.

Para esta presentación, el integrante de Detrás del Muro interpretó el clásico "Juana María" del dúo chileno Los Vásquez.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran energía sobre el escenario, Beto Espinoza dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas para su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el participante logró un total de 11 aciertos, sumando $55.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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