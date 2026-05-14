El mejor de la historia: Claudio Castellón logró récord de aciertos en Tírame la Pista de Dale Play

14 may. 2026 - 18:31 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Claudio Castellón fue el elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafío Tírame la Pista.

En este juego, el participante debe adivinar el nombre del artista a partir de distintas pistas, sin mencionar su nombre ni letras de sus canciones.

¿Cómo le fue a Claudio Castellón en Tírame la Pista?

Desde un comienzo, Claudio Castellón mostró un sólido desempeño, logrando varios aciertos como Ricardo Montaner, Amy Winehouse, Cachureos y René de la Vega.

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Tras finalizar el tiempo, Cote Quintanilla destacó el rendimiento del actor de Reunión de Superados, ya que fue el puntaje más alto en la historia del programa.

Finalmente, la animadora reveló que Claudio Castellón alcanzó ocho respuestas correctas, sumando $100.000 a su equipo.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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