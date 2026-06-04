Mariana Loyola sacó risas con una compleja interpretación de "Así no te amará jamás" de Amanda Miguel

04 jun. 2026 - 18:51 hrs.

En el capítulo 95 de Dale Play, Mariana Loyola se "lució" con una interpretación que sacó más de una risa en Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, la querida actriz nacional cantó el éxito "Así no te amará jamás" de la cantante Amanda Miguel.

Dale Play / MEGA

¿Inventó alguna letra?

Fue así como, haciendo uso de sus ya conocidos dotes de interpretación, Mariala Loyola cantó la canción, siendo acompañada por todo el público, quienes se reían, ya que al parecer la actriz no conocía del todo este tema e inventó algunas partes.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la actriz logró 9 respuestas correctas, lo que permitió que su equipo sumara $45.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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