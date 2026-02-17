Del Mar al Paladar - Temporada 2 - Capítulo 12: El chorito, principal marisco de la acuicultura chilena

17 feb. 2026 - 11:45 hrs. | Act. 18 feb. 2026 - 11:43 hrs.

En este capítulo de Del Mar al Paladar, Tomás Vigneaux viaja hasta Chiloé para sumergirse en el mundo del chorito chileno (Mytilus chilensis), uno de los productos más emblemáticos de la acuicultura nacional.

El recorrido comienza bajo el agua, donde Tomás bucea entre cuelgas de cultivo que albergan miles de choritos creciendo durante 18 meses. La familia explica cómo el policultivo, que incluye también cholgas y piures, optimiza el ecosistema sin agotar los recursos naturales.

El chorito se puede transformar en diferentes comidas

De regreso en tierra, el viaje continúa en la planta de procesos, donde el chorito se transforma en nuevos productos con valor agregado: ahumados con madera de arrayán, deshidratados tipo snack y sazonadores marinos.

La experiencia culmina con un impresionante curanto en hoyo flotante, preparado sobre el mar junto al mismo cultivo de choritos. Entre nalcas, chapaleles, papas chilotas y mariscos recién cosechados, la familia transforma la tradición en una vivencia turística única.

El capítulo cierra celebrando no solo el sabor del chorito, sino también el esfuerzo de las comunidades costeras que viven del mar.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

