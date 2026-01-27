Del Mar al Paladar - Temporada 2 - Capítulo 10: Las navajuelas, un preciado marisco del sur de Chile

27 en. 2026 - 11:05 hrs. | Act. 28 en. 2026 - 11:03 hrs.

En este capítulo de Del Mar al Paladar, Tomás Vigneaux viaja hasta la Isla Tenglo, en la región de Los Lagos, para conocer el origen de la navajuela, uno de los tesoros del sur de Chile.

Con la marea baja como reloj natural, comienza una carrera contra el tiempo que marca la vida de quienes viven del mar.

En la isla, mujeres recolectoras comparten un oficio heredado por generaciones. Agachadas sobre el barro, leyendo el mar y respetando sus ciclos, muestran un trabajo duro, preciso y profundamente humano, muchas veces invisible, pero esencial para el sustento de sus familias y la continuidad de la pesca artesanal.

El recorrido sigue todo el proceso de la navajuela: desde la extracción en la arena hasta el lavado, la cocción y los siete enjuagues necesarios para dejar el producto listo. No hay atajos: cada paso refleja conocimiento, cuidado del recurso y respeto por la naturaleza.

Pescadoras artesanales de orilla viven de las navajuelas

La historia continúa en la sede del sindicato Manos de Mar, donde la organización y el apoyo mutuo permiten proteger el oficio y acceder a nuevas oportunidades. Con el respaldo de instituciones estatales como Indespa, estas mujeres fortalecen su trabajo y le dan valor a una tradición que resiste el paso del tiempo.

Finalmente, el viaje llega a la cocina del restaurante Pa' mar Adentro, donde la navajuela se transforma en ceviche, empanadas y platos que hablan de territorio y memoria. Del mar al plato, este capítulo muestra que detrás de cada sabor hay personas, historia y un mar que sigue marcando la vida del sur de Chile.

