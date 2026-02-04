Del Mar al Paladar - Temporada 2 - Capítulo 11: La ruta del congrio
En este nuevo episodio de Del Mar al Paladar, Tomás Vigneaux viaja hasta la región de los Lagos para visitar Caleta Rollizo, cerca de Puerto Varas. El protagonista absoluto de la jornada es el congrio, que nos lleva a descubrir las tradiciones y el esfuerzo de quienes viven del océano.
El capítulo destaca la inspiradora historia de Olaya Mansilla y Alejandro Cartagena, una pareja cuya vida ha estado ligada al mar desde la infancia. A través de su emprendimiento de productos del mar procesados, mantienen viva una forma de trabajo artesanal y auténtica.
Lo que hace especial su labor es que ellos mismos extraen la materia prima mediante buceo. Para capturar al congrio, utilizan técnicas manuales y ganchos, asegurando una selección cuidadosa de cada pieza antes de llevarla a su planta de proceso.Ir a la siguiente nota
Entre naufragios y alta cocina patagónica
El viaje se detiene. Entre Ensenada y Puerto Varas, Tomás se sumerge junto a Puerto Varas Diving para explorar un tesoro sumergido: los restos del Vapor Colonia, un naufragio que añade una cuota de historia y misterio a las profundidades del sur chileno.
Para cerrar la experiencia, el recorrido finaliza en el Restaurante La Ollita. Allí, el congrio se transforma en protagonista de la mesa con preparaciones que resaltan su sabor local, demostrando por qué este producto es un pilar fundamental de la gastronomía de la zona.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
