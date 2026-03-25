"Vengo de Valdivia...": Daniela se sumó al problemático curso de la "Reunión de apoderados" de Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Daniela (Rossy Rossy) se hizo presente en una curiosa reunión de apoderados.
Tras llegar varios minutos tarde, la mujer expresó ante todos los presentes: "Señora profesora, vengo bajando del avión y menos mal que viajo en primera clase, si no estaría hecho mier..".
La llegada de Daniela a la "Reunión de apoderados"
Producto de la curiosidad, la profesora le preguntó cuál había sido el origen de su viaje, recibiendo una respuesta que sacó carcajadas.
"Vengo de Valdivia, andaba solucionando unos cachos", expresó Daniela.
Tras esto, la apoderada se presentó ante todos los asistentes del aula. "Me presento, soy Daniela, soy muy feliz, soy panelista de televisión y además soy la arquitecta de mi propia vida", señaló, provocando risas en el estudio.
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