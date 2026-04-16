"Me llevaron a un cuarto": Miguelito recuerda tenso episodio que vivió en un aeropuerto de Miami

16 abr. 2026 - 14:10 hrs.

El comediante Miguelito sorprendió al revelar un tenso episodio que vivió en el aeropuerto de Miami, donde debió enfrentar la exhaustiva seguridad estadounidense.

Según relató en su visita a Mucho Gusto, todo ocurrió hace un tiempo cuando aterrizó en tierras norteamericanas y debió pasar por el detector de metales, el cual, contra todo pronóstico, se activó.

El tenso momento de Miguelito en aeropuerto de Miami

En un segundo intento, los funcionarios decidieron realizar una revisión adicional. "Me pasan el palito que usan los doctores cuando uno está con la amígdala inflamada, en la mano, y lo ponen en una máquina y suena", contó.

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El susto del integrante de Detrás del Muro era total en ese momento, puesto que el artista fue llevado a una sala privada ante la posibilidad de portar sustancias ilícitas.

"Me llevaron a un cuarto yo solito, sin hablar en inglés", narró, agregando que intentó comunicarse como pudo con el personal del lugar. "I don't speak English, please, I don't speak English".

Luego de suplicar ayuda, llegó un funcionario que hablaba su idioma. "Pedí que llamaran a alguien que hablara español y llega un cubano gigante", comentó.

Finalmente, dijo que querían obligarlo a desnudarse para hacerle una revisión más exhaustiva. Pese a que no detalló cómo terminó todo, lo cierto es que pudo sobrellevar aquella incómoda situación.

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