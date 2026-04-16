¡Siguen las risas con Detrás del Muro! Esta será la invitada que se sumará al elenco este viernes 17

16 abr. 2026 - 19:30 hrs.

Uno de los favoritos de la televisión chilena vuelve este viernes a las pantallas de Mega con nuevo capítulo. Detrás del Muro pondrá en escena nuevos sketches para hacer reír este 14 de abril.

Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarlett Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora, Rossy Rossy, Fernando Godoy y Toto Acuña dejarán todo en el escenario, pero no estarán solos.

¿Quién es la nueva invitada de Detrás del Muro?

Como cada semana, un invitado famoso acompañará a Kike Morandé para participar en las locuras de "La Nueva Moneda", la "Reunión de Apoderados" y "La Aduana". Anteriormente estuvieron Tonka Tomicic, José Antonio Neme, Francisco Melo, Jean Philippe Cretton y Rodrigo Villegas.

Detrás del Muro / Mega

En su sexta edición, María José Quintanilla demostrará todo su sentido del humor, del que ya ha hecho gala en programas como Dale Play y Coliseo.

¿Cote ayudará con el romance entre la Chofi y Tapia? ¿Será parte de los enredos de Miguelito y Paola? Todo eso y más lo podrás disfrutar este viernes en Detrás del Muro, después de Meganoticias por las pantallas de Mega.

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