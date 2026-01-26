Luis Mateucci se besará con Camila Nash y Akemi Nakamura en la misma cita en el capítulo 64 de El Internado

26 en. 2026 - 00:45 hrs.

En el avance del capítulo 64 de El Internado, Yann Yvin les contará a los participantes que ya pueden visitar el invernadero y lo que llegue a pasar ahí, se quedará allí.

Luis Mateucci y Camila Nash tendrán la oportunidad de tener una íntima cita en ese lugar, donde terminarán besándose.

Tras lo anterior, el argentino también tendrá la posibilidad de pasar un momento a solas con Akemi Nakamura, a quien también le dará un beso.

El Internado

¿Qué pasa entre Tom Brusse y Camila Nash?

Por otro lado, Efrén Reyero, Tom Brusse y Adrián Pedraja también irán al invernadero y disfrutarán de una candente actividad. Milo González escuchará que algo ocurrió y le pedirá explicaciones a su pareja.

Finalmente, el DJ marroquí le preguntará a Camila Nash si va en serio su romance con Luis Mateucci y tan solo unos minutos después, se besarán en la oscuridad de la casa.