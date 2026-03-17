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Luis Mateucci querrá mantener la distancia con Akemi en el capítulo 95 de El Internado

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 95 de El Internado, Luis Mateucci asegurará que ya no tiene intenciones de seguir su romance con Akemi Nakamura

Precisamente, Mateucci afirmará que se está alejando de Akemi, ya que cuando están cerca, la colombiana quiere que todo el rato la esté abrazando.

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Para Mateucci eso será un gran problema, y asegurará que Nakamura no está entendiendo nada de lo que pasa en el interior de El Internado. 

Luis Mateucci
El Internado / MEGA

Luis Mateucci se querrá alejar de Akemi

Ante esto, Arenita afirmará que en realidad lo que está pasando aquí es que Luis se quiere cambiar de nacionalidad, pasando de Colombia a Venezuela

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Enseguida, Mateucci confirmará esto y asegurará que Michelle Peint es mucho más de su estilo que la colombojaponesa. 

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