La triste y dolorosa historia de vida que contará Michelle Peint en el capítulo 96 de El Internado

18 mar. 2026 - 00:40 hrs.

En el avance del capítulo 96 de El Internado se vivirá una emocionante noche con la historia que contará Michelle Peint sobre su vida.

Y es que Yann Yvin llegará hasta El Internado con 15 ollas, cada una de ellas con algún episodio que marcó la vida de los participantes.

Fue así como Michelle Peint comenzará a narrar una historia que involucrará a su prima hermana, a quien ella considera como su hermana.

El Internado / MEGA

La emocionante historia que contará Michelle Peint

"Mi hermana descubrió a los 18 años, 19, que era de la comunidad LGBT y en mi cumpleaños, yo estaba cumpliendo 15 años, yo hablé con mi tía, le dije que quería que su novia (de su hermana) fuera a mi cumpleaños y que no hiciera show".

"Ella no se lo tomó bien, encerró a mi hermana en su cuarto, se trató de lanzar por un tercer piso, le falló y cayó", dirá entre lágrimas.