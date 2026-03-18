La triste y dolorosa historia de vida que contará Michelle Peint en el capítulo 96 de El Internado
En el avance del capítulo 96 de El Internado se vivirá una emocionante noche con la historia que contará Michelle Peint sobre su vida.
Y es que Yann Yvin llegará hasta El Internado con 15 ollas, cada una de ellas con algún episodio que marcó la vida de los participantes.
Fue así como Michelle Peint comenzará a narrar una historia que involucrará a su prima hermana, a quien ella considera como su hermana.
La emocionante historia que contará Michelle Peint
"Mi hermana descubrió a los 18 años, 19, que era de la comunidad LGBT y en mi cumpleaños, yo estaba cumpliendo 15 años, yo hablé con mi tía, le dije que quería que su novia (de su hermana) fuera a mi cumpleaños y que no hiciera show".
"Ella no se lo tomó bien, encerró a mi hermana en su cuarto, se trató de lanzar por un tercer piso, le falló y cayó", dirá entre lágrimas.
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