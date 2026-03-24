Furia tendrá tensas discusiones con Luis Mateucci y Otakin en el capítulo 100 de El Internado

24 mar. 2026 - 00:48 hrs.

En el avance del capítulo 100 de El Internado, los participantes se someterán a una nueva competencia en la que deberán realizar diversas pruebas con huevos.

Durante el desarrollo de la actividad, Furia protagonizará una tensa discusión con Luis Mateucci, en la que le dirá que no tiene personalidad y que solo pierde el tiempo intentando acercarse a las mujeres del encierro.

La situación escalará a tal punto que Fabio Agostini y Tom Brusse deberán intervenir para evitar que el conflicto pase a mayores.

El Internado / Mega

Sin embargo, no será el único enfrentamiento que sostendrá Furia, ya que minutos más tarde no soportará las provocaciones de Otakin e intentará acercarse a él con muy malas intenciones.

Kari Belén y Adrián Pedraja tendrán emotiva cita

Además, Kari Belén y Adrián Pedraja se dejarán llevar por lo que sienten el uno por el otro mientras comparten en un jacuzzi.