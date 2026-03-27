Un beso entre Kari Belén y Tom Brusse desatará la ira de Camila Nash en el capítulo 103 de El Internado
En el avance del capítulo 103 de El Internado, un beso entre Kari Belén y Tom Brusse desatará la ira de Camila Nash, quien recientemente lo había perdonado.
Precisamente, los participantes buscarán al rey y reina de la chacra, por lo que tendrán que armar un traje con algunos elementos que proporcionará producción y otros de la misma zona.
Enla competencia, Tom Brusse y Kari Belén serán pareja para ser reyes, y la modelo chilena intentará dar indicaciones de cómo deben posar, buscando que todo fluya, pero el marroquí dirá que si no, simplemente se den un beso.
La ira que tendrá Camila Nash
De esta forma, Kari Belén se dará un piquito con Tom Brusse, lo que desatará la rabia y el enojo de Camila Nash, quien preguntará al marroquí de quién propuso la idea.
Acostumbrado, Tom comenzará a decir que la idea fue de Kari, a pesar de que él inició todo.
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