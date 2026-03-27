Presentado por: Betano Falabella

Un beso entre Kari Belén y Tom Brusse desatará la ira de Camila Nash en el capítulo 103 de El Internado

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 103 de El Internado, un beso entre Kari Belén y Tom Brusse desatará la ira de Camila Nash, quien recientemente lo había perdonado. 

Precisamente, los participantes buscarán al rey y reina de la chacra, por lo que tendrán que armar un traje con algunos elementos que proporcionará producción y otros de la misma zona. 

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Enla competencia, Tom Brusse y Kari Belén serán pareja para ser reyes, y la modelo chilena intentará dar indicaciones de cómo deben posar, buscando que todo fluya, pero el marroquí dirá que si no, simplemente se den un beso. 

Tom Brusse
El Internado / MEGA

La ira que tendrá Camila Nash

De esta forma, Kari Belén se dará un piquito con Tom Brusse, lo que desatará la rabia y el enojo de Camila Nash, quien preguntará al marroquí de quién propuso la idea. 

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Acostumbrado, Tom comenzará a decir que la idea fue de Kari, a pesar de que él inició todo. 

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