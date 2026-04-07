Una especial actividad hará que los famosos rompan en llanto en el capítulo 109 de El Internado
En el avance del capítulo 109 de El Internado, los participantes vivirán un íntimo momento en una actividad liderada por Yann Yvin.
El chef les propondrá a sus pupilos que le escriban una carta a alguna persona que extrañen, situación que generará muchas lágrimas y revelaciones inesperadas.
Agustina Pontoriero le dedicará palabras a su fallecida hermana, mientras que Camila Nash le dirá lo mucho que la extraña a su mamá y hará una videollamada con ella.
Fuerte conflicto entre Luis Mateucci y Furia
Por otro lado, Luis Mateucci conversará con sus compañeros sobre diversas situaciones, pero como Furia ya no lo aguanta, lo hará callar duramente.
Finalmente, los participantes verán los memes que se han hecho más virales en redes sociales y explotarán de la risa.
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