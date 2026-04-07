Presentado por: Betano Falabella

Una especial actividad hará que los famosos rompan en llanto en el capítulo 109 de El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 109 de El Internado, los participantes vivirán un íntimo momento en una actividad liderada por Yann Yvin

El chef les propondrá a sus pupilos que le escriban una carta a alguna persona que extrañen, situación que generará muchas lágrimas y revelaciones inesperadas.

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Agustina Pontoriero le dedicará palabras a su fallecida hermana, mientras que Camila Nash le dirá lo mucho que la extraña a su mamá y hará una videollamada con ella.

El Internado

Fuerte conflicto entre Luis Mateucci y Furia

Por otro lado, Luis Mateucci conversará con sus compañeros sobre diversas situaciones, pero como Furia ya no lo aguanta, lo hará callar duramente. 

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Finalmente, los participantes verán los memes que se han hecho más virales en redes sociales y explotarán de la risa. 

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