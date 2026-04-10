Otakin y Fabio Agostini estarán a punto de llegar a los golpes en el capítulo 112 de El Internado

10 abr. 2026 - 00:52 hrs.

En el avance del capítulo 112 de El Internado, una fuerte discusión se tomará la casona y los participantes tendrán que intervenir.

Otakin y Fabio Agostini comenzarán a lanzarse comentarios bastante duros, que subirán la tensión entre ambos y comenzarán a acercarse poco a poco.

Sin embargo, el conflicto no quedará allí, pues ambos influencer estarán a punto de llegar a los golpes y serán Blu Dumay, Furia, Arenita y Tom Brusse quienes los separarán.

El Internado

Una actividad incómoda

Por otro lado, los participantes amenazados tendrán que enfrentan una nueva competencia de eliminación, donde tendrán que cocinar comida italiana.

Finalmente, Fran García-Huidobro llegará a la casona con una actividad donde los participantes tendrán que revelar situaciones bastante incómodas, donde por ejemplo, Adrián Pedraja dirá que ha fantaseado con Arenita.