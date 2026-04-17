Blu Dumay se besará con Michelle Peint y con Agustina Pontoriero en el capítulo 116 de El Internado

17 abr. 2026 - 00:58 hrs.

En el avance del capítulo 116 de El Internado, Joaquín Méndez llegará a la casona con una fiesta que generará problemas en las parejas.

En el primer juego, los participantes tendrán que compartir una frutilla con chocolate, acción que dara pie para varios besos inesperados.

Por ejemplo, Blu Dumay se besará con Michelle Peint y tan solo unos segundos después, lo hará con Agustina Pontoriero.

El Internado

El enojo de Blu Dumay

Sin embargo, no todo será risas, pues Michelle Peint tendrá que jugar con Fabio Agostini, quien le dará un beso por el lado, pensando que Blu Dumay no había visto nada.

La joven, enfurecida, cobrará venganza, dentro de la actividad, con Luis Mateucci, pero el español volverá a besar a la venezolana, pero sin que nadie le dijera que debía hacerlo.