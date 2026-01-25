El Internado Más Picante - Capítulo 63: Etienne Bobenrieth renunció al reality
Este domingo se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, una previa que se centra en desmenuzar los hitos del último episodio y en anticipar los movimientos que comienzan a tensionar la dinámica del encierro.
Conducido por Álex Ortiz, el espacio revisó lo más comentado del capítulo anterior y entregó adelantos y chismes exclusivos que permiten comprender mejor el ambiente, las alianzas y los conflictos que se están gestando dentro de la casa.
En la reciente entrega del encierro, Etienne Bobenrieth reunió a los participantes para contarles que tenía que dejar el encierro por problemas familiares.Ir a la siguiente nota
