El Internado Más Picante - Capítulo 63: Etienne Bobenrieth renunció al reality

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, una previa que se centra en desmenuzar los hitos del último episodio y en anticipar los movimientos que comienzan a tensionar la dinámica del encierro.

Conducido por Álex Ortiz, el espacio revisó lo más comentado del capítulo anterior y entregó adelantos y chismes exclusivos que permiten comprender mejor el ambiente, las alianzas y los conflictos que se están gestando dentro de la casa.

En la reciente entrega del encierro, Etienne Bobenrieth reunió a los participantes para contarles que tenía que dejar el encierro por problemas familiares.

