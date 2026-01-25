Presentado por: Wom Betano Falabella

El Internado Más Picante - Capítulo 63: Etienne Bobenrieth renunció al reality

  • Por Mega

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, una previa que se centra en desmenuzar los hitos del último episodio y en anticipar los movimientos que comienzan a tensionar la dinámica del encierro.

Conducido por Álex Ortiz, el espacio revisó lo más comentado del capítulo anterior y entregó adelantos y chismes exclusivos que permiten comprender mejor el ambiente, las alianzas y los conflictos que se están gestando dentro de la casa.

Lo más visto de El Internado

El Internado Más Picante

En la reciente entrega del encierro, Etienne Bobenrieth reunió a los participantes para contarles que tenía que dejar el encierro por problemas familiares. 

Ir a la siguiente nota

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Todo sobre El Internado

Leer más de

Minuto a minuto