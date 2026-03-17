Luis Mateucci nominó a Tom Brusse y reveló feo comentario que lanzó sobre Camila Nash

17 mar. 2026 - 00:12 hrs.

En el capítulo 94 de El Internado, se llevó a cabo una asamblea del fuego donde Luis Mateucci nominó a Tom Brusse.

Entre sus justificaciones para votar al marroquí están que él siente que cumplió un ciclo dentro de El Internado, ya no está disfrutando su estadía y es mejor que salga a vivir la vida.

Tom dice que sí, pero que esto pasa porque él tiene corazón, a diferencia de Luis Mateucci, quien se dedica a jugar con todos y todas.

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Mateucci revela feo comentario de Tom Brusse a Camila Nash

"¿Se lo digo Kari o no se lo digo?", pregunta Mateucci a Kari Belén tras escuchar que él tiene buen corazón, y enseguida menciona el feo comentario que lanzó Tom Brusse sobre Camila Nash.

"Lo que le dijiste a Karina, que en tu vida real, es imposible que estés con una chica como Camila porque en tu familia no la aceptarían", reveló Luis, a lo que Tom volvió a afirmar dicha declaración.

Sin embargo, afirmó que dijo eso porque tras ver a Camila pasando el hielo cerca de las partes íntimas de Mateucci, nadie la querría.