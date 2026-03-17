"Me rompiste el corazón": Camila Nash nomina a Tom Brusse y lo deja al borde de la eliminación

17 mar. 2026 - 00:43 hrs.

En el capítulo 94 de El Internado se vivió una intensa asamblea de fuego que terminó con la nominación de Tom Brusse por parte de Camila Nash.

Y es que tanto Brusse como Michelle Peint tenían seis votos y solo quedaba la elección de Camila, quien optó por su expareja, quebrando definitivamente la relación.

"No me lo esperaba la verdad", dijo Tom mientras caminaba al centro, instante en el que Nash afirmó que "mira era increíble lo bloqueado que yo tenía la sensación de humillación cuando reingresé al reality con el tema de Akemi".

El Internado / MEGA

Tom Brusse es el nuevo nominado gracias a Camila Nash

"Gracias a la llamada de Milo conecté con todo ese dolor y te abrí mi corazón, me mostré vulnerable, lloré en tu hombro, me contuviste, yo dije de wey vamos a empezar bien' y me cagaste", dijo Tom.

En esa línea, comentó "nos vinimos a la fiesta, te dejé, me dijiste portemonos bien, lo primero que haces es elegir a otra chica cuando es tu turno, te dije no lo hagas, me voy a picar, estoy caliente, te lo advertí. No te tomaste cero en serio lo que te estaba diciendo, me rompiste el corazón la verdad".

"No quiero seguir ensuciándome así por lo que tú me provocas porque no eres capaz de cuidarme, pensé que venía algo diferente entre nosotros, pero creo que la cámara es más importante que nosotros para ti", cerró Nash.

Dicho esto, Tom admitió sus errores en la fiesta y pidió perdón si le dijo palabras feas.