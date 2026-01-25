El Internado React - Capítulo 63: Pops volvió a la casona con impactante noticia
Este domingo se emitió un nuevo capítulo de El Internado, una entrega que estuvo marcada por la creciente tensión emocional entre algunos participantes y por conflictos que comienzan a reconfigurar la convivencia dentro del encierro.
En esta entrega del encierro, Pops volvió a la casona con graves lesiones y les pidió a sus compañeros que se reúnan.
El Internado React
En esta oportunidad, Álex Ortiz estuvo a cargo de comentar, analizar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público que acompaña el programa.
