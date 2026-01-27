El Internado React - Capítulo 65: Milo González y Adrián Pedraja tienen tenso conflicto
Este martes se emitió un nuevo capítulo de El Internado, en una jornada que estuvo marcada por intensos conflictos al interior del encierro.
En esta entrega, Milo González y Adrián Pedraja protagonizaron una fuerte discusión a raíz de los 15 minutos de soltería del episodio anterior, situación que elevó aún más la tensión entre ambos participantes.
El Internado React - Capítulo 65
Para acompañar este intenso episodio, Nati Blaschke y Álex Ortiz estuvieron a cargo del react, comentando, opinando y reaccionando en tiempo real a todo lo que ocurrió en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público.
