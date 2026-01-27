El Internado React - Capítulo 65: Milo González y Adrián Pedraja tienen tenso conflicto

27 en. 2026 - 21:45 hrs. | Act. 28 en. 2026 - 00:48 hrs.

Este martes se emitió un nuevo capítulo de El Internado, en una jornada que estuvo marcada por intensos conflictos al interior del encierro.

En esta entrega, Milo González y Adrián Pedraja protagonizaron una fuerte discusión a raíz de los 15 minutos de soltería del episodio anterior, situación que elevó aún más la tensión entre ambos participantes.

El Internado React - Capítulo 65

Para acompañar este intenso episodio, Nati Blaschke y Álex Ortiz estuvieron a cargo del react, comentando, opinando y reaccionando en tiempo real a todo lo que ocurrió en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público.

