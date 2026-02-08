¿Agustina y Adrián?: Sigue EN VIVO el capítulo 73 de El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz

08 feb. 2026 - 22:15 hrs. | Act. 09 feb. 2026 - 00:21 hrs.

Este domingo 8 de febrero se llevará a cabo una nueva edición de El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz.

Precisamente, durante el último capítulo de El Internado React pudimos ser testigos de cómo Milo González fue eliminada, lo que generó una fuerte pelea en el encierro.

Por lo mismo, este capítulo estará lleno de nueva situaciones, ya que la salida de Milo abrirá un abanico de posibilidades para otros participantes, entre ellas, Agustina Pontoriero, quien de inmediato intentará algo con Adrián Pedraja.

