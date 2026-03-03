El Internado Más Picante - Capítulo 85: Akemi Nakamura quedó como la nueva nominada

03 mar. 2026 - 21:00 hrs.

El análisis y las revelaciones se tomaron la noche con un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que profundizó en los momentos que marcaron el encierro.

Bajo la conducción de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el programa revisó en detalle lo ocurrido en el episodio más reciente y sumó chismes exclusivos, datos inéditos y comentarios sin filtro sobre lo que realmente estaba pasando al interior de la casa.

El Internado Más Picante - Capítulo 85

En la anterior entrega del encierro, Akemi Nakamura quedó nominada y se unió al extenso listado de participantes amenazados que irán a la prueba de eliminación.

