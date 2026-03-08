Kari Belén tendrá problemas en la competencia por equipos: Mira EN VIVO el capítulo 88 de El Internado React

08 mar. 2026 - 22:05 hrs.

La tensión seguirá creciendo en un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos dentro del encierro continuarán marcando la convivencia entre los participantes.

En el próximo capítulo, Kari Belén tendrá graves problemas en una competencia, la cual afectará directamente a su equipo.

Sigue EN VIVO El Internado React

Como ya es tradición, El Internado React acompañará la transmisión con el análisis en vivo de Nati Blaschke y Álex Ortiz, quienes opinarán, comentarán y reaccionarán a todo lo que ocurra en pantalla, además de leer y compartir las opiniones del público.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre El Internado