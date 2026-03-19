"Fue bien transparente": El Internado React analiza los dichos de Mateucci que dejaron triste a Akemi Nakamura

19 mar. 2026 - 23:37 hrs.

Este jueves, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz entregaron su opinión sobre el momento de sinceridad de Luis Mateucci.

Durante una actividad con el resto de sus compañeros, Mateucci dijo abiertamente que siente atracción por Michelle Peint y que ve a Akemi Nakamura solo como amiga, algo que dejó a esta última sumamente afectada.

La opinión de El Internado React al momento de sinceridad de Luis Mateucci

Respecto a las palabras de Mateucci, que terminaron con Nakamura llorando, Álex Ortiz señaló: "Creo que él en esta pasada fue bien transparente. Lo dijo desde un principio. Quizás no es la forma, pero lo dijo y lo repitió, como que lo pasó repitiendo".

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Por su parte, Nati Blaschke teorizó que la modelo colombiana no sentía lo mismo que el argentino, situación que la llevó a estallar en lágrimas. "Yo creo que fue más la forma, porque fue sincero y después igual estaban en la ducha, se besaron y todo. Igual como que le dio la cortada, dijo como si tú quieres seguir jodiendo, seguimos. Entonces quizás a ella de verdad le gustaba", comenzó diciendo.

"Ella mezcló sentimientos y Mateucci estaba ni ahí, entonces le debe haber dado mucha pena", expresó.

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