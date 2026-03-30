"No está ni ahí": El Internado React analiza la relación entre Blu Dumay y Fabio Agostini

30 mar. 2026 - 23:48 hrs.

Este lunes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz pusieron en duda el futuro de la relación entre Blu Dumay y Fabio Agostini tras un tenso episodio en la casona.

La situación se generó luego de que Agostini ingresara a la ducha junto a Agustina Pontoriero, todo esto frente a la mirada de Dumay, quien no ocultó su molestia y decepción.

¿La relación entre Blu Dumay y Fabio Agostini tiene futuro?

Tras analizar la escena, Álex Ortiz cuestionó la seriedad del vínculo entre ambos. "Yo no lo hubiera hecho si hubiera estado con alguien seriamente, pero creo que parece que no es tan serio. Parece que no es tan serio lo que tienen", expresó.

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Por su parte, Nati Blaschke fue más directa y criticó duramente la actitud del español. "Yo si fuese Blu lo mandaría a la cres… Si no hay respeto, yo igual me metería a la ducha y haría show".

"Si alguien no te respeta como para meterse a la ducha con otra mujer es porque no está ni ahí, en tu propia cara más encima. Qué feo, qué feo", cerró la animadora del React.

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