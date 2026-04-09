¿Por qué Agustina Pontoriero insultó a Michelle Peint con su tía?: El Internado React lo explica

09 abr. 2026 - 23:35 hrs.

Este jueves, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron la tensa discusión entre Agustina Pontoriero y Michelle Peint.

Durante la Asamblea del Fuego, Pontoriero lanzó duros términos contra Peint, señalando: "Tenemos una historia parecida. O sea, las dos salimos de un nido de serpientes, pero vos copiaste la serpiente, porque vos sos el reflejo de lo que fue tu tía".

El Internado React explica los duros dichos de Agustina

Ante esta declaración, Blaschke aprovechó la instancia para explicarle al público la razón por la que se mencionó a la tía de la joven venezolana.

El Internado / Mega

"Michelle contó que su tía se había involucrado con su padre. Es decir, el padre de Michelle había estado con su madre y con la hermana de ella. Básicamente, había tenido una relación con la tía", comenzó explicando.

"Y relató que la situación era muy extraña y compleja. También contó otros antecedentes, como que no tenía una buena relación con su tía debido a lo ocurrido con su hermana fallecida… ya que la tía no aceptaba que la menor fuera lesbiana", agregó.

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