"No necesito pelear por un hombre": El tenso cara a cara entre Camila Nash y Kari Belén en su despedida

15 abr. 2026 - 13:45 hrs.

La eliminación de Kari Belén en El Internado se vivió con alta tensión en el segmento El Expulsado de Mega 2. La participante dejó el reality en medio de un ambiente cargado, marcado por un último cruce con Camila Nash.

El momento, que apuntaba a una despedida más conciliadora, rápidamente tomó otro rumbo. Nash mantuvo una postura confrontacional y volvió a encarar a Kari por un conflicto que arrastraban dentro del encierro.

El tenso momento entre Kari Belén y Camila Nash

La acusación principal giró en torno a Tom Brusse, pareja de reality de Nash. Según la influencer, Kari se habría insinuado con él, lo que desató celos y un fuerte cuestionamiento en pantalla.

“No le ando robando besos a la fuerza a hombres comprometidos”, disparó Camila Nash, dando a entender que Kari hizo exactamente eso con el marroquí, reavivando la polémica frente a todos.

Kari, por su parte, no se quedó callada y respondió con firmeza, negando cualquier intención de involucrarse con alguien comprometido.

“Yo no necesito pelear por un hombre”, replicó la exparticipante, cerrando el tenso intercambio. Así, incluso en su despedida, ambas dejaron en evidencia que el conflicto quedó lejos de resolverse.