El Expulsado - Capítulo 12: Adrián Pedraja, de ser el más odiado a ganarse el corazón de muchos

06 may. 2026 - 08:00 hrs.

El capítulo de El Expulsado por Mega 2 se centró en la entrevista a Adrián Pedraja tras su salida, donde hizo una profunda reflexión sobre su paso por el programa. Más allá de la eliminación, el foco estuvo en su experiencia emocional y en cómo fue cambiando su forma de relacionarse dentro del encierro.

Adrián se arrepiente de haberse aislado con Milo

Uno de los puntos más relevantes fue su autocrítica respecto a su relación con Milo. Adrián reconoció que “andaba en un micromundo con Milo” y que eso le impidió abrirse al resto del grupo. Incluso aconsejó a futuros participantes “no absorberse tanto en una pareja”, dejando ver cierto arrepentimiento por haberse aislado y no haber aprovechado completamente la convivencia.

También recordó momentos de alta tensión, como su primer enfrentamiento fuerte dentro de la casa. Sobre ese episodio, confesó que sintió miedo: “pensaba que Fernando me iba a pegar… me tuve que poner las manos atrás”, evidenciando lo impactante que fue para él ese inicio en el reality, donde no confiaba en nadie y todo le resultaba abrumador.

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En cuanto a su evolución personal, Adrián explicó que al principio “todo me hería, me hacía daño”, pero con el tiempo logró entender mejor a sus compañeros y ver “que también tienen un corazoncito”. Este cambio le permitió disfrutar más la experiencia y quedarse con una visión más positiva del grupo.

Finalmente, cerró la entrevista con una mirada agradecida, asegurando que se lleva “una de las experiencias más emocionantes de mi vida”. A pesar de los conflictos y errores, Adrián dejó claro que su paso por el programa fue un proceso de aprendizaje, marcado por la intensidad emocional y el crecimiento personal.

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