Presentado por: Betano Falabella

El Expulsado - Capítulo 12: Adrián Pedraja, de ser el más odiado a ganarse el corazón de muchos

  • Por Agustín Brun

El capítulo de El Expulsado por Mega 2 se centró en la entrevista a Adrián Pedraja tras su salida, donde hizo una profunda reflexión sobre su paso por el programa. Más allá de la eliminación, el foco estuvo en su experiencia emocional y en cómo fue cambiando su forma de relacionarse dentro del encierro.

Adrián se arrepiente de haberse aislado con Milo

Uno de los puntos más relevantes fue su autocrítica respecto a su relación con Milo. Adrián reconoció que “andaba en un micromundo con Milo” y que eso le impidió abrirse al resto del grupo. Incluso aconsejó a futuros participantes “no absorberse tanto en una pareja”, dejando ver cierto arrepentimiento por haberse aislado y no haber aprovechado completamente la convivencia.

Lo más visto de El Internado

También recordó momentos de alta tensión, como su primer enfrentamiento fuerte dentro de la casa. Sobre ese episodio, confesó que sintió miedo: “pensaba que Fernando me iba a pegar… me tuve que poner las manos atrás”, evidenciando lo impactante que fue para él ese inicio en el reality, donde no confiaba en nadie y todo le resultaba abrumador.

[sgteNota][id]2937[/id][idArt]214745[/idArt][/sgteNota]

En cuanto a su evolución personal, Adrián explicó que al principio “todo me hería, me hacía daño”, pero con el tiempo logró entender mejor a sus compañeros y ver “que también tienen un corazoncito”. Este cambio le permitió disfrutar más la experiencia y quedarse con una visión más positiva del grupo.

Finalmente, cerró la entrevista con una mirada agradecida, asegurando que se lleva “una de las experiencias más emocionantes de mi vida”. A pesar de los conflictos y errores, Adrián dejó claro que su paso por el programa fue un proceso de aprendizaje, marcado por la intensidad emocional y el crecimiento personal.

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Todo sobre El Expulsado

Leer más de

Minuto a minuto