"Fabio me provoca más": Las incendiarias declaraciones de Blu Dumay que causaron discusión con Efrén Reyero

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 94 de El Internado, Efrén Reyero quebró por completo su vínculo con Blu Dumay tras nominarla en la asamblea del fuego.

Precisamente, el español aseguró que la hija de María Alberó se tomaba todo personal cada vez que él hace un comentario o tiene alguna actividad con otras mujeres de la casa.

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"Cada cosa que hago te lo tomas a lo personal, me criticas, te veo muy cambiada, no te conozco. No sé qué Blu eres. He visto como Fabio ha dicho aquí barbaridades, ha dicho a gente que le da pena, ha tenido comportamientos irregulares con Tom y eso si me pasaba a mí, me aniquilabas totalmente", expresó. 

Blu Dumay
El Internado / MEGA

Efrén Reyero contra Blu Dumay 

Blu Dumay aseguró que con Efrén era "todo diferente", pero puntualizó que ella habló en privado con Fabio Agostini sobre estas actitudes que mencionó el español. 

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La discusión escaló hasta que Blu afirmó: "¡Te digo la verdad! ¡Fabio me provoca más, me tienta más!", lo que desató muchas más peleas. 

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