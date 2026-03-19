"¿Esta es la oficial?": Oriana Marzoli envía sorpresivo video a Luis Mateucci y lo pone contra las cuerdas

19 mar. 2026 - 00:45 hrs.

En el capítulo 96 de El Internado, el chef Yann Yvin llegó con 15 ollas, cada una con un secreto o historia de vida de los participantes. Sin embargo, en el caso de Luis Mateucci fue distinto.

Precisamente, el cocinero sí sacó una fotografía de la olla y en esta aparecía Oriana Marzoli, expareja de Mateucci, quien aprovechó de enviar un video para cuestionar ciertas actitudes a Luis en el encierro.

En este video, la española preguntaba al argentino si con Akemi iba en serio, ya que los ha visto muy juntos y ella estaba segura de que Luis había dicho que no quería una relación en este reality.

El Internado / MEGA

El inesperado video de Oriana

"Me perturbaba el cerebro saber si esto (con Akemi) nos lo íbamos a tomar en serio, si nos íbamos a tomar las uvas con ella o qué, porque lo que yo tenía entendido era que no tenías el cuerpo preparado para tener relaciones estables", preguntó Oriana.

En esa línea, agregó: "¿Qué ha hecho esta mujer en ti? ¿O esta es el momento picaflor que tienes normalmente? (...) ¿Esta es la oficial? Cuéntame que me interesa, te mando un beso gigante y te quiero mucho".

Ante esto, Mateucci pasó a decir lo que ya había hablado con Akemi, que él solo la veía como una amiga y esperaba que esto quedara claro.