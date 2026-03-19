"¿Esta es la oficial?": Oriana Marzoli envía sorpresivo video a Luis Mateucci y lo pone contra las cuerdas
En el capítulo 96 de El Internado, el chef Yann Yvin llegó con 15 ollas, cada una con un secreto o historia de vida de los participantes. Sin embargo, en el caso de Luis Mateucci fue distinto.
Precisamente, el cocinero sí sacó una fotografía de la olla y en esta aparecía Oriana Marzoli, expareja de Mateucci, quien aprovechó de enviar un video para cuestionar ciertas actitudes a Luis en el encierro.
En este video, la española preguntaba al argentino si con Akemi iba en serio, ya que los ha visto muy juntos y ella estaba segura de que Luis había dicho que no quería una relación en este reality.
El inesperado video de Oriana
"Me perturbaba el cerebro saber si esto (con Akemi) nos lo íbamos a tomar en serio, si nos íbamos a tomar las uvas con ella o qué, porque lo que yo tenía entendido era que no tenías el cuerpo preparado para tener relaciones estables", preguntó Oriana.Ir a la siguiente nota
En esa línea, agregó: "¿Qué ha hecho esta mujer en ti? ¿O esta es el momento picaflor que tienes normalmente? (...) ¿Esta es la oficial? Cuéntame que me interesa, te mando un beso gigante y te quiero mucho".
Ante esto, Mateucci pasó a decir lo que ya había hablado con Akemi, que él solo la veía como una amiga y esperaba que esto quedara claro.
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