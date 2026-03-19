Tom Brusse se arrepiente y pide una última oportunidad a Camila Nash en El Internado

19 mar. 2026 - 00:52 hrs.

En el capítulo 96 de El Internado, Tom Brusse se mostró arrepentido de todo lo que ha hecho y le pidió una última oportunidad a Camila Nash.

Y es que el chef Yann Yvin sacó una fotografía de una canción que hace un tiempo lanzó Tom Brusse, a lo que el marroquí afirmó que era para una expareja por la que sufrió mucho.

A raíz de esto, Tom recalcó que su episodio con esa expareja está cerrado, pero ahora le dedicaría a Camila Nash una nueva canción.

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Tom Brusse busca otra oportunidad

"Si le pudiera decir algo, pues, quizás, que me dé la última oportunidad", expresó, y añadió: "Me gustaría tener la última oportunidad y mostrarte realmente que puedo cambiar y hacerte feliz, como te lo mereces".

"Nunca te mentí, lo que siento por ti es real al 100%, y pues nada, fue un flechazo contigo y te lo digo", recalcó Tom. Sin embargo, la respuesta de Camila fue tajante.

"Bueno, gracias por reconocer tus errores y hablarlo acá. Yo en este momento estoy súper dolida aún, entonces es súper incómodo ahorita hablar algo así", comentó Nash.