La última jugada de Laura Bozzo: Salvó a Tom Brusse de la eliminación y amenazó a Efrén Reyero

19 mar. 2026 - 23:58 hrs.

En el capítulo 97 de El Internado, Laura Bozzo presentó su renuncia, pero al estar nominada a eliminación, tuvo un beneficio especial.

Y es que, en concreto, la presentadora peruana pudo salvar a uno de los amenazados y dejar a otro participante en su lugar. Un beneficio que dejó a sus compañeros atónitos, ya que es un gran poder con una gran responsabilidad.

"Laura puede salvar a un amenazado y reemplazarlo por otro", dijo el chef Yann Yvin, dejando a todos boquiabiertos.

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La decisión de Laura Bozzo

"Obviamente, no tengo ni que pensarlo, es obvio. El nombre de mi hijo porque lo amo con toda mi alma. Tom, estás salvado", dijo la presentadora peruana.

De inmediato, el marroquí se levantó y la abrazó, momento que duró poco pues Bozzo debía elegir al reemplazo de Tom como nominado.

Aunque le costó un poco tomar la decisión, Laura Bozzo eligió a Efrén Reyero como nuevo amenazado por estar engañando al equipo y a sus compañeros.

"Creo que es darle de su propia medicina, que él sienta, con nosotros, con todos los verdes. Esto no es nada personal", aclaró.