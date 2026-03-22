Furia explota y declara la guerra a Luis Mateucci y Fabio Agostini: "Yo me entero de todo, pelotu..."

22 mar. 2026 - 23:25 hrs.

En el capítulo 98 de El Internado se vivió una verdadera declaración de guerra por parte de Furia a Luis Mateucci y Fabio Agostini.

Y es que, tras una breve actividad con unos masajistas, Furia volvió muy enojada con ambos participantes, ya que uno de los profesionales le comentó que estaban hablando a espaldas de ella.

Mateucci quedó totalmente desconcertado y le aseguró a su compatriota de que él no habló a sus espaldas, mientras que Fabio solo se rió de la situación y prometió hacer la noche un suplício para ella.

Furia declara la guerra a Mateucci y Fabio

"No me podes sacar todavía, pelotudo de mier... Listo, forro, sorete, igual que el otro put... de mier... que está con vos. ¿Sí? Porque yo me entero de todo, pelotudo. El otro put... que te persigue en todos los realities, mañana ese gil de mier... no va a poder ni huevo, nada, nada, mañana les hago la vida imposible; si vos me queres buscar, el otro gil de mier... también, los hago mier...", avisó Furia.

Enseguida, Mateucci intentó calmar a Furia y aclaró que él jamás lanzó esos dichos sobre ella. Sin embargo, la argentina no entendía de argumentos y siguió atacando a Luis.

El Internado / MEGA

El argentino decidió salir a caminar con Otakin, quien le comentó que, tras la actividad con los masajistas, Furia volvió diciendo que "Mateucci es un falso de mier...", por lo que al volver a la pieza quiso hablar una vez más con ella para aclarar la situación, pero no hubo respuesta positiva.